Movimento ainda é fraco em um dos novos pontos de vacinação infantil em Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS) ampliou, a partir da última sexta-feira, 11, os pontos de vacinação infantil contra a Covid-19. A medida visa incentivar que os pais levem as crianças em unidades de mais fácil acesso. Uma dessas unidades é a Diretor Pestana, no Humaitá, que junto com as unidades Morro Santana e Primeiro de Maio, atendem também, além do horário normal das 8h às 17h, no período noturno, das 18h às 21h, mediante agendamento no aplicativo da prefeitura.

No entanto, conforme a gerente da unidade que atende os bairros Navegantes, Humaitá e Farrapos, Heloisa Helena Duarte, a procura pela dose pediátrica tem sido baixa. “Como começamos na sexta-feira, muitos moradores ainda não sabem. Temos divulgado pelo whatsapp, mas ainda está fraco”, diz. Na sexta-feira, a unidade aplicou a primeira dose pediátrica em 26 crianças.

Morgana Vedoy, 34, levou a filha Manoela para tomar a vacina na manhã desta segunda-feira, 14. “Trouxe ela e tenho ainda um filho menor, de cinco anos, que está na creche. Aqui me falaram que posso agendar horário para ele no aplicativo à noite”, diz a dona de casa, referindo-se ao 156+POA. Tímida, a filha resumiu o sentimento da imunização com uma palavra: “Feliz”.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre vê como natural a diminuição da procura por estar a mais de uma semana com a mesma faixa etária, acima dos cinco anos de idade. O imunizante Coronavac está disponível para todas as crianças de 6 a 11 anos de idade, exceto as imunocomprometidas, em 23 unidades de saúde. Já a vacina pediátrica da Pfizer segue disponível em 11 unidades de saúde para todas as crianças da faixa de 5 a 11.

Locais de vacinação infantil – 8h às 17h

Pfizer: Clínica da Família IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Diretor Pestana*, Guarujá, Ilha dos Marinheiros, Moab Caldas, Morro Santana*, Nova Brasília, Primeiro de Maio*, Santa Marta, Santo Alfredo e São Pedro.

Coronavac: Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Vizeu, Vila Cruzeiro, Guarujá, Ponta Grossa, Santa Marta, Morro Santana, Mato Sampaio, Jose Mauro Cerrati Lopes, Nova Brasília, Santo Alfredo, São Pedro, Moab Caldas, Vila Fátima, Wenceslau Fontoura, Jardim da Fapa, São Cristóvão, Divisa, Rincão, Macedônia e Cidade de Deus

*atendem também por agendamento entre 18h e 21h