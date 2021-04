Municípios gaúchos recebem novas doses da vacina AstraZeneca

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) iniciou, na manhã desta sexta-feira, a distribuição às Coordenadorias Regionais de Saúde do lote de 353.750 doses da AstraZeneca, que chegou ontem ao Estado. Já a remessa de 7,2 mil vacinas da Coronavac, que chegou no mesmo voo, ficará armazenado na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), para ser incorporado a uma remessa mais volumosa. Cada município definirá qual a faixa etária ou grupo receberá as vacinas. Segundo boletim das 10h08min desta sexta-feira, o RS já recebeu 4.208.600 doses. E foram distribuídas 3.843.082 e aplicadas 83% nos 497 municípios do Estado.

As 360 mil doses da vacina da AstraZeneca foram enviadas para todas as Coordenadorias Regionais de Saúde do Estado. Os veículos das coordenarias buscaram os lotes na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre. O órgão é vinculado a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A retirada pela manhã por via terrestre foi efetuada pelas coordenadorias de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Osório, além da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As cargas de Santa Maria e Alegrete foram levadas à Santa Maria por um veículo do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). No período da tarde, foram retiradas as cargas dos municípios Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão.

Por via aérea, com participação da Brigada Militar, foram entregues as vacinas para Caxias do Sul, por helicóptero, e, por avião, foram levadas as doses das cidades de Frederico Westphalen, Pelotas, Passo Fundo, Bagé, Cruz Alta, Erechim, Santo Ângelo, Santa Rosa, Palmeira das Missões e Ijuí. Os pousos foram realizados nas cidades de Erechim, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Bagé e Pelotas.

As 32.750 vacinas da Pfizer que chegarão na segunda-feira, dia 3 de maio, ou terça-feira, dia 4 ao Rio Grande do Sul serão destinadas para vacinar idosos e comorbidades da primeira fase em Porto Alegre.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) decidiram destinar o lote de vacinas da AstraZeneca que chegou ao RS para vacinar 100% do grupo prioritário dos idosos até 60 anos e deflagrar a fase 1 da imunização das comorbidades. Serão imunizados na primeira etapa pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos, portadores de doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos, gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) e têm alguma comorbidade, maiores de 18 anos, pessoas com 54 a 59 anos com comorbidades e portadores de deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

"Vamos distribuir doses para encerrar toda a faixa etária dos idosos e para vacinar a fase 1 do grupo das comorbidades. Mas cada município pode decidir como proceder, a partir da realidade local. Se quiser terminar a fase dos idosos e depois partir para as comorbidades, pode fazer. Se quiser abrir para todos de forma concomitante, também é possível. O importante é avançarmos na vacinação, que já dá resultados muito animadores", explica Ana Costa, diretora de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES.

Na fase 2 das comorbidades, será aberta a vacinação para pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes e divididas por idade, assim como ocorre no grupo dos idosos. Após completar a faixa das pessoas de 55 a 59 anos, começa a aplicação nas pessoas com 50 a 54 anos, depois 45 a 49 anos e assim por diante, até os 18 anos.

Novo lote de 400 mil doses de vacinas

Na manhã desta sexta-feira, a pasta ainda confirmou que receberá, nos próximos dias, um carregamento de 400 mil novas doses, sendo 390 mil doses da AstraZeneca/Fiocruz e 10 mil doses da Coronavac/Instituto Butantan. Os imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan serão exclusivamente para completar o esquema vacinal das pessoas que ainda não conseguiram receber a segunda dose.