Museu Militar recebe 8,4 mil visitantes um mês após reabrir em Porto Alegre

Um mês após reabrir ao público, o Museu Militar do Comando Militar do Sul (CMS), localizado na Rua dos Andradas, no Centro Histórico, contabiliza mais de 8,4 mil visitantes no período. O prédio que abriga o acervo histórico da instituição passou por um processo de revitalização que se iniciou em maio do ano passado.

As obras levaram 14 meses e contemplaram, entre outras coisas, a restauração de itens do acervo, a modernização e a abertura de novos ambientes, como o Espaço Educativo para crianças, e a inclusão de peças históricas como o Renault FT-17, primeiro blindado adquirido pelo Exército Brasileiro, há 100 anos.

Além da troca do telhado, da pintura do piso e das paredes internas e externas, que deixaram o local com ar renovado, o novo espaço destinado às crianças atrai atenção de quem visita o local. Conforme o diretor do Museu do CMS, coronel Ílio Araújo de Oliveira Júnior, até 2019 a visitação se restringia aos blindados e à ala da cavalaria. "Não tinha as novidades que colocamos esse ano. Depois da revitalização criamos espaços interativos, com espaço educativo para criança, que não tinha, e que conta com miniaturas de blindados e de cavalos", destaca. Outra novidade é o espaço que conta a história do prédio, erguido em 1867 e que serviu de arsenal de guerra.

De acordo com Ílio, o museu - cuja reabertura ocorreu no dia 7 de julho - recebe em média 320 visitantes por dia, o que o coloca entre os mais visitados da Capital, ficando à frente do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, que recebe em média 3 mil visitantes por mês, e do Museu de Arte Contemporânea, localizado na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), com média de 2,5 mil visitantes por mês. "O museu do CMS registrava em média 4,5 mil pessoas por mês. Agora é quase o dobro", garante. "O público vem uma vez, vê que tem coisas novas e quer voltar. Esses novos espaços expositivos são atrativos, e isso ajuda bastante a atrair público", acrescenta.

No local, o público pode conferir tanques blindados, viaturas e peças de artilharia. "A maior força blindada do Exército é na região Sul. Difícil encontrar um museu que tenha tantos blindados e diversificados quanto tem aqui", destaca. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o local segue as recomendações da vigilância sanitária, como aferição de temperatura na entrada e uso de máscara obrigatório.

Com 3 mil metros quadrados, os visitantes são orientados a manter distanciamento para evitar aglomerações. Mesmo assim, nos primeiros 30 dias após a reabertura, o museu recebeu o maior público desde 2019. "Batemos recorde de visitação em novembro de 2019, quando tivemos 6,9 mil pessoas", frisa.

Com entrada gratuita, o museu abre das 10h às 16h, exceto nas segundas, quando permanece fechado para manutenção, e nas sextas-feiras à tarde. Na quarta-feira o horário de visitação se estende até 20h. "São raros os museus que abrem à noite, nossa ideia é dar oportunidade para o pessoal que não pode vir durante o dia. Por isso esse ano estamos fazendo experiência de horários, se der tudo certo poderemos estender um pouco mais", justifica. Sábados e domingos, que são os dias mais concorridos, o museu abre das 10h às 17h. "Aos finais de semana registramos em média 1,2 mil pessoas", afirma.