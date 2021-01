Navio é desencalhado no Guaíba, em Porto Alegre

publicidade

O navio Arietta, com bandeira de Malta, foi desencalhado na tarde deste sábado no Guaíba. Segundo a Fepam, a embarcação foi encaminhada para atracação no armazém D1 do Porto de Porto Alegre. O órgão analisou o navio nesta manhã e verificou que não houve nenhum vazamento das 10,35 mil toneladas de fertilizante que são transportadas.

A embarcação encalhou nas águas do Guaíba na manhã desta sexta-feira, na área central de Porto Alegre. A embarcação vinha de Rio Grande e acabou saindo do canal por volta das 10h30min, bem em frente ao Cais Mauá. O Arietta, de grande porte, seguia na frente de dois barcos menores que navegavam em comboio. Ao dar passagem, acabou saindo do canal e encalhando.