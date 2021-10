No dia do dentista, será lançado o Instituto Nacional do Câncer Bucal

publicidade

A saúde do Rio Grande do Sul terá um grande acréscimo. Nesta segunda-feira, 25 de outubro, Dia do Cirurgião-dentista, será lançado o Instituto Nacional do Câncer Bucal (INCB). Uma ação do Conselho Regional de Odontologia do RS (CRO/RS), a partir de uma ideia do presidente da instituição, Nelson Eguía. Os números da doença são significativos, o que motivou o presidente a apresentar a proposta aos conselheiros da instituição e construir uma iniciativa que visa inaugurar, em Porto Alegre, o primeiro centro de atendimento de referência para tratamento integral deste tipo de câncer.

“O câncer bucal é um tipo de câncer extremamente invasivo e agressivo. A doença tem rápida evolução e letalidade. O Rio Grande Sul é um dos Estados com maior incidência deste câncer. Essa realidade nos mobilizou para construir esse projeto extremamente necessário e benéfico aos gaúchos", comenta Eguía.

O Instituto Nacional do Câncer Bucal será responsável pelo acolhimento e atendimento de portadores da doença. Com uma equipe multidisciplinar contendo dentistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos, a instituição estará apta a receber os cidadãos acometidos pelo câncer bucal. A expectativa para o início dos atendimentos é de seis meses. O local de funcionamento do Instituto será a antiga sede do CRO/RS, na Rua Vasco da Gama, 723. A estrutura foi disponibilizada pelo Conselho gaúcho. O prédio passará por reformas de adequação para atender às exigências técnicas, viabilizando o atendimento.



Entre as etapas previstas até a inauguração oficial, está incluso, também, o alinhamento com as demais entidades de saúde a fim de buscar parcerias e um atendimento completo aos pacientes. Os recursos para a reforma de adequação do prédio e financiamento do INCB serão viabilizados através de parcerias público-privadas e campanhas de arrecadação.



O Presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS) exalta o inédito lançamento no Brasil e ressalta o impacto positivo que o Instituto trará à Classe e às pessoas: “Precisamos viabilizar todas as formas de acesso à saúde. O lançamento do INCB representa muito ao Brasil e, sobretudo, aos gaúchos. São vidas que serão salvas, certamente. Pessoas que serão atendidas de forma ágil e competente. Isso é cumprir um papel social. É fazer mais pela saúde. É pensar naqueles que precisam". destaca.

Câncer Bucal

O câncer da boca (também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral) é um tumor maligno que afeta lábios, estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas) e a região embaixo da língua. Estima-se 11.180 casos novos da doença em homens e 4.010 em mulheres para cada ano do triênio 2020-2022. As regiões Sudeste e Sul apresentam as maiores taxas de incidência e de mortalidade da doença, em virtude dos vícios e hábitos praticados.