Nova operação da Área Azul atinge parques de Porto Alegre

Democratizar o espaço público. Esta é definição do diretor técnico da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Marcelo Hansen, para a entrada em operação de cerca de mil vagas de Área Azul em seis regiões de Porto Alegre. O destaque fica para a chamada Área dos Parques, em vigor a partir deste sábado. Ela engloba os entornos do Parque Marinha, Parcão e Redenção, com funcionamento somente aos sábados, domingos e feriados. O limite de permanência dos veículos é de quatro horas ao invés das habituais duas horas.

“O objetivo é dar rotatividade nos finais de semana. Estas áreas têm a procura de um público por lazer e atividade física, principalmente no verão. Tem muita demanda por estacionamento público”, afirmou na manhã deste sábado à reportagem do Correio do Povo. “O objetivo é que todo mundo consiga usufruir da via pública para fazer uso do estacionamento”, enfatizou.

Segundo o diretor técnico da EPTC, o limite de permanência do veículo foi ampliado para quatro horas devido às características de comportamento das pessoas nos finais de semana e feriados. “O lazer pode demorar um pouquinho mais”, justificou. Marcelo Hansen observou ainda que os motoristas devem conferir antes as placas com os dias e horários de cada trecho de Área Azul. No caso da Área dos Parques, destacou, as placas possuem o acréscimo de uma tarja de cor verde. “É para diferenciar e chamar a atenção”, resumiu.

As outras novas vagas de Área Azul foram ativadas na última quarta-feira nos bairros Moinhos de Vento, Higienópolis e Cristo Redentor. Nos primeiros dias de operação das novas vagas de Área Azul, as equipes da empresa responsável pelo serviço e os agentes de fiscalização da EPTC vão prestar orientações. A cidade possui agora um total de 6.786 vagas de estacionamento rotativo.

Marcelo Hansen aproveitou para dar uma dica aos condutores. “A gente sempre reforça que baixem o aplicativo Digipare no telefone celular. Facilita muito a utilização da Área Azul, pois a pessoa não precisa se deslocar até o parquímetro”, explicou. “Só gasta o crédito que usar”, lembrou. “Também tem por telefone”, acrescentou.

FUNCIONAMENTO

Parque Marinha e Redenção nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 19h.

No entorno do Parcão, aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.

No bairro Moinhos de Vento – de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 13h.

Demais regiões – de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e aos sábados, das 8h às 13h.

TARIFAS ÁREA AZUL

- 30 minutos: R$ 1,05 (período mínimo)

- 1h: R$ 2,10

- 1h30: R$ 3,15

- 2h: R$ 4,20 (tempo máximo)

TARIFAS ÁREA DOS PARQUES

- 150 min: R$ 5,25

- 180 min: R$ 6,30

- 210 min: R$ 7,35

- 240 min: R$ 8,40

Aplicativo – Baixe o aplicativo Digipare no Google Play, Apple Store ou Windows Store, faça o seu cadastro e gerencie os seus créditos pelo celular.

SMS – Utilize os créditos eletrônicos adquiridos com a plataforma gratuita de SMS. Envie uma mensagem para 27317 com digipare + 51 (código da cidade) + placa do veículo + tempo que desejar em minutos.

Internet – Compre créditos eletrônicos de estacionamento no site digipare.com.br.

Na sede da empresa, localizada na rua Uruguai, 240, 11º andar, no Centro, é possível comprar créditos e tirar dúvidas. Também é disponibilizado o e-mail contato@zonaazulbrasil.com.br, o telefone (51) 3224 7020 e WhatsApp (11) 97205-3816 para atendimento aos usuários.

Cartão pré-pago – Utilize o estacionamento rotativo com créditos pré-adquiridos no seu cartão.

Equipamento de rua – Pagamentos com moedas, cartão de débito, crédito e NFC (tecnologia de aproximação, ver disponibilidade em seu banco).