Novas doses da vacina Coronavac são distribuídas para cidades gaúchas

O lote da vacina Coronavac, com um total de 174,8 mil doses, que chegou ao Rio Grande do Sul foi distribuído na manhã de quarta-feira pela Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), para as coordenadorias regionais de saúde. O lotes do imunizante chegou ao Estado na quarta-feira.

A entrega das doses ocorreu com apoio terrestre de viaturas da Brigada Militar, e de aeronaves da Polícia Civil e da Brigada Militar. Desde cedo, a movimentação de caminhões e vans de Porto Alegre, no caso da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e das prefeituras do interior do Estado foi tranquila na frente da sede da central na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre. Viaturas da Brigada realizaram a segurança no local.

Por volta das 9h, aeronaves da Brigada Militar e da Polícia Civil deixaram Porto Alegre em direção a cidades do interior do Estado onde foram realizar a entrega dos imunizantes às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) em Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Erechim, Santo Ângelo, Bagé e Pelotas.

No Ceadi, servidores das prefeituras de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório colocaram os imunizantes em caminhões e vans. Não houve problemas para a retirada dos lotes da vacina Coronavac pelas prefeituras.

O transporte da vacina para asa prefeituras foi realizado pelo Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BAvBM). Assim como ocorreu nos processos de distribuição anteriores, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) enviou os imunizantes ao interior gaúcho com o auxílio de um avião da Brigada Militar e um helicóptero da Polícia Civil. O itinerário da entrega foi com a saída das aeronaves de Porto Alegre em direção a Caxias do Sul, Erechim, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Bagé, Pelotas e retorno a Porto Alegre.

A Secretaria da Saúde informou que as 174,8 mil doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantã contra a Covid-19, serão destinados à aplicação da segunda dose em pessoas que já receberam a primeira. O esquema vacinal prevê um intervalo de até 28 dias entre as duas aplicações.

Na manhã desta quinta-feira, idosos com 80 anos ou mais, público estimado em cinco mil pessoas na Capital, foram imunizados em 38 postos de saúde - 35 unidades de saúde, que funcionaram das 8h às 17h, e três pontos de drive-thru no estacionamento dos hipermercados Big Sertório e Big BarraShoppingSul e no Shopping Iguatemi.

O drive-thru do Iguatemi contou com uma novidade. O saxofonista Ricardo Ramires levou a sua música instrumental para alegrar os profissionais da SMS e do Exército brasileiro que trabalham na vacinação e para quem foi se imunizar contra o coronavírus.

