Novas mortes por Covid-19 são registradas em 50 municípios gaúchos nesta terça-feira

O Rio Grande do Sul reportou, nas últimas 24 horas, 83 novas mortes por Covid-50 espalhadas por 50 municípios gaúchos. Com os novos casos, que ocorreram entre 7 e 26 de janeiro, à exceção de um óbito registrado em dezembro, o Estado passa a contabilizar nesta terça-feira o total de 10.443 vítimas fatais do coronavírus, desde o início da pandemia. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 71 cidades ainda não possuem casos de óbitos associado ao coronavírus.

O boletim de hoje também reportou a inserção de 4.201 novos casos de contaminação, em 289 cidades, que somam o total de 532.944 casos confirmados. Destes, 95% estão recuperados e 3% em acompanhamento médico. A taxa de ocupação de leitos de UTIs em Geral na tarde de hoje é de 74,9%, conforme os dados da SES. No entanto, 34 dos 299 hospitais estão com os números em atraso. Em Porto Alegre, município com o maior volume de casos e óbitos, a ocupação hospitalar é de 83,33% e contabiliza, nesta terça-feira, o menor número de pacientes internados com Covid-19 de 2021.

O RS segue em ritmo acelerado de vacinação contra o coronavírus. Até a tarde de hoje, 93.441 doses já haviam sido aplicadas em idosos, profissionais de saúde, pessoas portadoras de deficiência, indígenas e quilombolas. A Capital mantém a maior cobertura de vacinação com 26.232 pessoas imunizadas com a primeira dose.

