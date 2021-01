Novo centro para migrantes em Porto Alegre começa a atender na próxima segunda-feira

publicidade

O novo centro para migrantes em Porto Alegre, organizado pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), começa a funcionar na próxima segunda-feira, dia 25. A estrutura na rua General Caldwell, 651, no bairro Menino Deus, foi projetada para ampliar as ações de acolhimento, proteção e integração de pessoas migrantes e refugiadas na região no Sul do país.

Nesta sexta-feira, representantes da SJMR receberam parceiros como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e convidados que puderam conhecer o novo centro de atendimento na Capital. O padre Agnaldo Oliveira, diretor nacional da SJMR, disse que o espaço terá uma assistência humanitária especializada, com a prestação de diversos serviços e atendimentos gratuitos a migrantes voluntários, forçados, solicitantes de refúgio e refugiados.

O local deverá receber haitianos, senegaleses, venezuelanos e outras nacionalidades que receberam a assistência jurídica e psicossocial dos funcionários. O horário de funcionamento será de segunda a quinta-feira das 9h às 17h. Os serviços gratuitos oferecidos pelo SJMR Porto Alegre poderão ser marcados pelos telefone: (51) 3254.0140 ou WhatsApp: (51) 9 9995-5573. O e-mail é atendimentopoa@sjmrbrasil.org.

Segundo Oliveira, além de ampliar o atendimento direto a migrantes e refugiados em Porto Alegre e Região Metropolitana, a ideia é continuar desenvolvendo os projetos que já há muitos anos estão sendo feitos na região. "Seguiremos nosso trabalho em parceria com outras organizações, assim como a atuação firme nas instâncias de incidência sobre a temática da migração e do refúgio”, explicou.

O novo centro de atendimento do SJMR Porto Alegre conta com a parceria do Acnur e do Fupad - Fundación Panamericana para el Desarrollo. O diretor nacional da SMJR informou que com a abertura do novo espaço será possível aumentar a capacidade de atendimento a pessoas migrantes em diferentes áreas de intervenção: acolhimento e proteção, atenção psicossocial, assessoria jurídica, incidência política e integração socioeconômica e comunitária.

“Algumas pessoas migram por escolha, em busca de melhores condições de vida, outras são forçadas a esse deslocamento. Diante dessa realidade, o escritório de Porto Alegre se propõe a acolher e auxiliar todos que precisarem de ajuda para começar uma nova vida com esperança, segurança e dignidade”, ressaltou Lucas do Nascimento, coordenador do SJMR Porto Alegre.

Outra novidade serão os atendimentos presencias aos migrantes, por meio de agendamento prévio. “Nosso atendimento será realizado de portas abertas para acolher os migrantes e refugiados do Estado que precisem de apoio, proteção e integração local", explicou. Apesar da pandemia da Covid-19, Nascimento disse que os atendimentos serão presenciais, por meio de agendamento prévio e obedecendo a todas as orientações de segurança aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como o distanciamento de um metro e meio, uso de máscaras e de álcool em gel.

O Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR) é uma instituição internacional da Companhia de Jesus especializada em migração, deslocamento forçado e refúgio, presente em 56 países. Com a prestação de serviços gratuitos, milhares de pessoas já foram beneficiadas pelas intervenções emergenciais da SJMR, nas áreas de proteção social, documental e jurídica, inserção no mercado de trabalho, cursos de língua portuguesa e de qualificação profissional, além de apoio psicossocial e pastoral. No Brasil, além de Porto Alegre, o SJMR possui escritório nacional em Brasília e três centros de atendimento em Belo Horizonte (Minas Gerais), Boa Vista (Roraima) e Manaus (Amazonas).