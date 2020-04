Novo coronavírus já infectou 1.061 pessoas em 109 cidades do RS

publicidade

Os casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentaram para 1.061, de acordo novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde divulgado nesta manhã. De quinta para sexta, 22 novos diagnósticos foram confirmados pelas autoridades sanitárias no Estado. Ao todo, 691 pessoas (65.13%) tiveram cura clínica, enquanto 31 (2.92%) morreram e 339 (31.95%) ainda estão doentes.

Os últimos registros foram das cidades de Arroio do Meio (1), Bento Gonçalves (3), Canoas (1), Carazinho (1), Farroupilha (1), Gravataí (1), Ibirapuitã (1), Marau (1), Porto Alegre (4), Torres (1), Triunfo (3) e Viamão (1). Floriano Peixoto, Quaraí e Salvador do Sul também tiveram, pela primeira vez, moradores infectados. Assim, a doença respiratória já está presente em 109 municípios.

Entre as macrorregiões do Estado, os Vales têm a maior taxa de ocupação de leitos de Unididade de Terapia Internsivo, com 82.2%. Na sequência, o Norte registra 78.4%, Serra 64.9% e área Missioneira 63%. Na região metropolitana, o índice e de 58%, enquanto no Sul e no Centro-Oeste são de 44.1% e 29.5% respectivamente.

No ranking nacional, o Rio Grande do Sul ocupa o 19º lugar na incidência por cada 100 mil habitantes, com um índice de 9.33. No que tange a lista de óbitos, está na 15ª posição.