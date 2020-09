Novo decreto deverá ampliar horário de funcionamento de lojas e comércio de rua em Porto Alegre

publicidade

O comércio de rua, os centros comerciais e as lojas de shopping centers poderão ter os horários de fechamento ampliados a partir da próxima semana, segundo informou nesta terça-feira a direção do Sindilojas Porto Alegre. O presidente Paulo Kruse disse que os lojistas estão discutindo com a prefeitura de Porto Alegre a proposta de que as lojas de rua e os centros comerciais passem a funcionar das 9h às 19h e os shoppings das 12h às 22h, de segunda-feira a sábado.

Hoje, os estabelecimentos de rua atendem o público das 9h às 17h, e os shoppings funcionam das 12h às 20h. "Outro pedido dos lojistas ao Executivo municipal é que no próximo domingo, dia 4 de outubro, o comércio possa estar aberto em razão do feriado do Dia das Crianças, comemorado no dia 12", ressaltou. Kruse explicou que a média de vendas de alguns lojistas neste período de retomada das atividades é de 40% e que em alguns casos chega até 60%.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva, disse que as vendas no comércio passam por realidades muito distintas, a depender do segmento. "Por exemplo, em uma sondagem realizada, que não representa uma pesquisa formal, observamos que, nos shoppings, algumas lojas estão alcançando de 55% a 60% do que faturavam no ano passado, o que representa uma queda de 40% a 45%. Entretanto, há lojistas de shoppings que conseguem atingir os patamares de 2019", ressaltou.

Segundo Piva, fora dos shoppings, alguns segmentos já se mostram mais aquecidos, como é o caso do de materiais de construção, que mostram um crescimento de 10% a 12% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo como presidente da CDL POA, móveis e pneus também são setores que já se encontram muito próximos dos resultados atingidos há um ano.

Na manhã desta terça-feira, o movimento seguia intenso no Centro de Porto Alegre. O público tratou de conferir as ofertas e promoções nas ruas dos Andradas, Doutor Flores e Voluntários da Pátria, que concentram a maioria das grandes lojas. Além do uso da máscara e do oferecimento do álcool em gel, os clientes respeitam às marcações de distância, que variam entre um e dois metros dentro dos estabelecimentos.

O Sindilojas Porto Alegre informou que todas as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social e a higienização constante dos ambientes seguem obrigatórias nas lojas de rua e centros comerciais.