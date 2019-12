Novo protesto de rodoviários afeta circulação de ônibus em Porto Alegre

publicidade

Um novo protesto de rodoviários contra o projeto de Lei da prefeitura de Porto Alegre, que quer extinguir de forma gradativa a função de cobrador, é realizado na manhã desta quinta-feira em diversos pontos da cidade. Os primeiros ônibus da Sopal começaram a sair pouco depois das 6h20min. Já no começo da manhã, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que os lotações estão autorizados a transportar passageiros em pé porque em algumas linhas haverá registro de atrasos ou falha nas viagens.

O consórcio Viva Sul irá reforçar o atendimento nas linhas T11 e T12. Após uma negociação entre rodoviários, Nortran e Brigada Militar, a empresa cedeu dois ônibus para que os trabalhadores se desloquem até a Câmara de Vereadores. Dessa forma, não haverá caminhada pela cidade.

Empresa liberou dois ônibus e rodoviários da Nortran vão até a Câmara de Vereadores @RdGuaibaOficial pic.twitter.com/WHupcnixcO — Jéssica Moraes (@jessicamoraees_) December 19, 2019

⚠️ ATENÇÃO ⚠️ - As linhas metropolitanas da zona norte, Soul, Transcal e Vicasa, estão autorizadas a pegar passageiros em Porto Alegre até a normalização do serviço. Em dias normais, essas linhas só desembarcam passageiros na capital. — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) December 19, 2019

Nessa quarta-feira, a votação do PL que versa sobre a extinção gradativa da função de cobrador não foi votado por falta de quórum. Com apenas 18 dos 36 vereadores presentes, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre não conseguiu analisar e votar o tema. Após a presidente da Casa, Mônica Leal (PP), encerrar a sessão, os rodoviários celebraram o fato do texto não ter sido objeto de discussão. A iniciativa, no entanto, poderá voltar a ser discutida nesta quinta.

*Com informações da repórter Jéssica Moraes