Obras de prolongamento da Anita Garibaldi provocam alteração no trânsito em Porto Alegre

A prefeitura informou nesta quarta-feira que a continuidade das obras de prolongamento da rua Anita Garibaldi irá gerar alteração no trânsito da região, em Porto Alegre. Por conta dos trabalhos e da modificação entre as ruas Cipó e Túlio de Rose, os motoristas que desejarem acessar a avenida João Wallig terão de usar a pista nova, construída à direita.

De acordo com a administração municipal, os acessos (entrada e saída) ao Shopping Bourbon Country terão de ser feitos através de recorte no canteiro. O acesso aos estabelecimentos comerciais do lado esquerdo da João Wallig no trecho bloqueado será por meio de acesso local.

A obra de prolongamento da Anita Garibaldi atingiu 88% de execução. A intervenção faz parte das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida do projeto de expansão do empreendimento. O novo trecho terá 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig e permitirá a conexão da Anita com a avenida Túlio de Rose.

Para execução dos serviços, que têm previsão de conclusão para o início do mês de setembro, estão sendo investidos cerca de R$ 16 milhões. A obra é executada pela Construtora Coesul e fiscalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi).