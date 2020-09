Obras na avenida Severo Dullius, zona Norte de Porto Alegre, devem ser concluídas em agosto de 2021

publicidade

Com um investimento de R$ 70 milhões, as obras de prolongamento da avenida Severo Dullius, na zona Norte, devem estar concluídas em agosto de 2021, segundo anunciou o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) Marcelo Gazen, nesta sexta-feira.

Segundo ele, 57,5% das obras da via já estão concluídas. A ordem de início dos trabalhos na região foi autorizada. Na manhã de hoje, técnicos realizavam levantamentos topográficos da área e uma equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fazia a varrição e a retirada do lixo da avenida. Um total de 300 toneladas de lixo já foram removidas do trecho. "O prolongamento da via é de extrema importância para a mobilidade urbana da zona Norte e para a questão logística das empresas", ressaltou.

A circulação de veículos está proibida na via e foram obstáculos para que isso não ocorra. O acesso permitia que o motorista que estivesse no Porto Alegre Airport- Aeroporto Internacional Salgado Filho utilizasse a via para acessas as avenidas Sertório e Assis Brasil. O motorista Sérgio Castro, residente na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, é um dos tantos condutores que utilizavam o acesso. "Essa obra vai facilitar quem precisa chegar chegar na BR 116 com mais rapidez", explicou. Os motoristas que trafegam pela avenida dos Estados e pela BR 116 e querem chegar na avenida Sertório poderão utilizar a via para encurtar o trajeto. A mesma situação ocorre no sentido contrário, com os condutores que estão nas avenidas Assis Brasil e Sertório e desejam chegar no aeroporto e na BR 116.

Segundo Gazen, além da retirada do lixo, será realizada a limpeza, varrição e lavação do pavimento, a fim de diagnosticar possíveis danos oriundos de queima do lixo, depredação ou roubo. Também vão ocorrer serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação no entroncamento entre a Severo Dullius e a rua Sérgio Jungblut Dieterich, bem como no trecho próximo à rua Dona Alzira, com a execução da segunda camada de base de brita e pavimentação. Durante a execução dos serviços de infraestrutura, o projeto de desvio do canal Passo da Mangueira, localizado no encontro entre a Dona Alzira e a Severo Dullius, estará em elaboração.

Da mesma forma, ainda neste ano, serão iniciados os trabalhos de recuperação do canal do Arroio Areia, com a execução das duas passagens sobre o canal. Iniciada em 2013, a obra previa a implantação de pontes e canalização de esgoto pluvial. Haveria, ainda, conexão com a avenida Sertório, que seria feita pelas ruas Dona Alzira e Sérgio Jungblut Dieterich. A ideia ía ao encontro das novas instalações do aeroporto, além de proporcionar uma alternativa de acesso à zona Norte para veículos vindos da BR 116 e da avenida dos Estados. A paralisação dos serviços ocorreu em 2017.