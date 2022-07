Obras no Quadrilátero Central causam transtornos aos usuários de ônibus em Porto Alegre

publicidade

Começou, nesta segunda, mais uma etapa da substituição de redes de água na região do Centro Histórico de Porto Alegre, contemplando o trecho da rua General Vitorino, entre a Vigário José Inácio e a Dr. Flores. Nesta etapa, 235 metros de rede estão sendo substituídas por encanamentos com diâmetros de 110 e 160 milímetros, beneficiando 25 mil moradores. Em função das obras, bem como do bloqueio de trechos da Voluntários da Pátria, também previsto no calendário de trabalhos, 15 linhas de ônibus da Capital com partida do Centro estão com terminais alterados.

Para a mudança, foram instaladas fitas de interdição nas paradas de ônibus no lado leste do Hortomercado Parobé, que a partir de agora não recebem mais nenhuma linha até a conclusão dos trabalhos. No lado oeste, mais próximo do terminal da Praça Pereira Parobé, circulam as mesmas seis linhas que havia antes. As obras na General Vitorino devem ser concluídas em até 40 dias, mas, em razão do bloqueio da Voluntários, o terminal em si deve ficar fechado por 90 dias.

As maiores mudanças serão nos terminais da Júlio de Castilhos, entre a Praça Parobé e Vigário, que recebe quatro, entre a Vigário e Praça Rui Barbosa, e ainda na Praça Revolução Farroupilha, nos fundos do Palácio do Comércio, que “ganham” três linhas cada. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), fiscais da própria companhia, além da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) e Cittamobi estão nos locais do antigo terminal para orientar os passageiros.

Mas as alterações ainda geram transtornos a alguns usuários de ônibus. A reportagem esteve na região do terminal bloqueado, hoje pela manhã, e verificou ao menos cinco pessoas observando as conhecidas placas informativas das linhas e indo embora, sem receber qualquer informação. Uma delas foi Rosângela Dalavia, moradora de Cachoeirinha, e que todos os dias embarca na condução para trabalhar no bairro Moinhos de Vento. “Estou surpresa. Até semana passada estava tudo normal. E o pior é que a gente não sabe para onde ir”, reclama.

O gerente de Planejamento de Transporte da EPTC, Flavio Tumelero, também esteve na área dos terminais na manhã de hoje. Segundo ele, materiais impressos com as mudanças foram confeccionados e estão sendo distribuídos à população. Fiscais também percorrerão a área para auxiliar o encontro de locais de embarque. “Alguma confusão é relativamente natural de início. Muitas vezes, as pessoas não olham nos meios de comunicação, e nos canais oficiais, mas logo no primeiro ou segundo dia, conseguem se informar no próprio local”, afirma.

A maior preocupação, em princípio, reside nos horários de pico, tanto de manhã quanto no final da tarde. “As obras vão trazer um benefício muito grande, especialmente melhorando para os pedestres. Precisamos fazer algumas alterações provisórias, e sabemos que o pico da tarde é o momento em que haverá mais solicitações de informações. Vamos focar muito nisto, para que ninguém fique desinformado”, observa Tumelero. A Prefeitura também afirmou que colocou avisos no vai-e-vem dos ônibus, ou seja, um aviso dentro das linhas, no painel transparente do ônibus localizado atrás do motorista.

ONDE EMBARCAR

Linhas 5203, 621 e 627: Praça Revolução Farroupilha (fundos do Palácio do Comércio)

Linhas 280(.1) e (.2), Sd72 e Sd73: Terminal Júlio de Castilhos, entre a Vigário José Inácio e Praça Rui Barbosa

Linhas 470, 491, 496(.), 492 (.1)(.2): Terminal Júlio de Castilhos entre a Praça 15 de Novembro e Vigário José Inácio

Linha 476: Terminal Borges de Medeiros (Praça Revolução Farroupilha)

Linhas 494 (.2, .3 e .4), 495 (.1) e (.2), 490.6 e R41: Lateral do Mercado Público, em frente ao Terminal Parobé