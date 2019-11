Obras no trecho 3 da Orla promovem bloqueios e mudanças no trânsito

publicidade

Quem costuma frequentar a orla do Guaíba, em Porto Alegre, já deve ter percebido o início das obras de revitalização do trecho 3. Em razão disso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciou mudanças com a intenção de dar mais segurança às pessoas que transitam pelo local. Um cercamento é colocado às margens da avenida Edvaldo Pereira Paiva. Ainda há passagem de pedestres e ciclistas, mas nos próximos dias, o acesso será inteiramente bloqueado.

“Pedimos compreensão aos cidadãos que sentem prejudicados com o estreitamente da pista. Esclarecemos que não colocamos uma ciclovia ali. O que há é uma ciclofaixa, uso compartilhado por todos. O passeio será trancado por completo. É diferente dos outros trechos, quando a obra permitia que a calçada continuasse. Terá muito trabalho de terraplanagem para a construção das 27 quadras esportivas previstas, principalmente nos primeiros meses”, explica o diretor-presidente da EPTC, Fábio Berwanger.

O fluxo de veículos e maquinário no acesso aos trabalhos será de 350 caminhões por mês. “As pessoas que correm, caminham e pedalam pela Edvaldo, a partir da semana que vem vão utilizar o espaço das ciclofaixas instaladas no trecho entre a avenida Ipiranga e a Rua Nestor Ludwig, no sentido bairro ao Centro”, salienta. Segundo ele, o custo de construção uma nova calçada do outro lado da rua seria em torno de R$ 1 milhão. “Claro que não gostaríamos de fazer essas mudanças, mas não tem outro jeito. Contamos com a paciência de todos”, diz Berwanger.

A cerca, de telas, possibilitará à população o acompanhamento das obras, que deverão terminar em doze meses. Os trabalhos, desenvolvidos por funcionários do consórcio ACA/RGS, ocorrerão inclusive nos finais de semana e feriados, o que acarretará em uma inversão no sentido da área de lazer na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na virada do mês. Nestes dias, o bloqueio atual no sentido Centro-bairro para área de lazer será invertido entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a Avenida Ipiranga para a pista sentido bairro-Centro. A EPTC alerta que ficarão proibidas as conversões e retornos dos veículos à esquerda na Avenida Edvaldo Pereira Paiva. O trânsito de veículos ficará liberado no sentido Centro-bairro. Nos dias úteis, o trânsito de veículos na avenida Beira-Rio será normal nos dois sentidos.

A EPTC também irá instalar um semáforo, com funcionamento exclusivo para os sábados, domingos e feriados. A sinalização visa facilitar a travessia de pedestres na avenida Edvaldo Pereira Paiva, sentido Centro-bairro, nas proximidades da Escola Imperadores do Samba. O diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires, reconhece que as mudanças causarão estranheza nos primeiros dias. “As pessoas estão acostumadas com o seu cotidiano, que será modificada. Mas não haverá tanto transtorno quanto se imagina”, garante, lembrando que o Centro de Controle do órgão pode mudar o tempo de semáforos quando preciso para não haver muitos congestionamentos.

Ramires reitera que há via alternativas de acesso ao Centro, como ruas José de Alencar ou Erico Verissimo, mas a “Edvaldo Pereira Paiva ainda será a melhor rota”. O trecho 3 da orla do Guaíba compreende 1,6 mil metros entre o Arroio Dilúvio, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, e o Parque Gigante. O novo espaço terá ciclovia, área grande de arborização e iluminação led 24 horas. Também contempla três bares, quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes, e a maior pista de skate da América Latina. O contrato e a ordem de início das obras foram assinados no último dia 14.