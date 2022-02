Ocupação de UTIs se mantém acima de 90% em Porto Alegre

publicidade

Como reflexo da disseminação do coronavírus desde o início do ano e do aumento da demanda por internações por conta de outras doenças, os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de Porto Alegre apresentavam lotação de 90,46%. Até o início da noite desta segunda-feira, 654 pacientes estavam internados em estado grave. Do total, 168 tinham diagnóstico confirmado para a Covid-19.

Durante toda semana passada, a taxa geral de ocupação dos leitos de UTI se manteve acima de 90%, com pico de pacientes internados na sexta-feira, quando a lotação atingiu 93,76%. Com as internações estabilizadas em patamar elevado, a maioria dos hospitais monitorados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tinha lotação superior a 80% dos leitos de UTI. Pelo menos duas instituições operavam acima da capacidade: Ernesto Dornelles (127,5%) e Nossa Senhora da Conceição (109,43%).

Os hospitais com maior número de internações por Covid-19 eram Moinhos de Vento, com 29 pacientes, Nossa Senhora da Conceição (27), Hospital de Clínicas (24) e Mãe de Deus (17). No Rio Grande do Sul, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram registrados mais 3.121 novos casos confirmados, número bem menor do que os verificados na semana passada. A SES informou ainda nove óbitos em decorrência de complicações da doença, elevando o total para 37.586.

Com 1.954 pacientes em estado grave, a taxa de ocupação dos leitos de UTI apresentava elevação em relação à véspera, com 63,5% de lotação dos 3.078 leitos disponíveis. As hospitalizações por Covid-19 registravam aumento na comparação com o dia anterior e totalizavam 581, ou seja, 15 pacientes a mais do que na véspera. Os leitos clínicos registravam o menor número de internações em três semanas, com 1.095.

