Oito funcionários de empresa de fertilizantes testam positivo para Covid-19

Os exames de oito funcionários de uma empresa de fertilizantes localizada no setor industrial de Rio Grande testaram positivo para coronavírus. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Fertilizantes (Sindifértil) , Felipe Lourenço. “Os funcionários infectados estão sem sintomas e foram imediatamente afastados de suas funções, outros 32 que tiveram contato com eles também foram testados, mas apresentaram resultado negativo”, relatou.

A empresa conta com 320 funcionários e confirmou que caso algum outro apresente sintomas será afastado imediatamente e posteriormente testado. O caso já foi relatado à Vigilância em Saúde. O diretor executivo da Rio Grande Fertilizantes, Marcelo Rech conta que como alguns funcionários moram na Vila da Barra, local próximo da empresa e com mais casos positivos para a doença em Rio Grande e por este motivo decidiram testá-los para a doença. “Resolvemos comprar 40 testes e iniciar por eles na última semana e também as pessoas que trabalham próximas. Eles estão isolados e a empresa está fazendo o acompanhamento diário para confirmar que seguem sem sintomas”, relata.

Rech confirma que desde o início da pandemia a empresa tem tomado todas as medidas recomendadas por órgãos públicos. “A iniciativa foi nossa de testar os funcionários, tanto que nesta semana estamos testando mais 40 funcionários e até agora todos negativaram para a doença, ou seja, seguimos aplicando testes. Desde 17 de março todos os funcionários com sintomas de gripe ou febre foram afastados por 14 dias e encaminhados ao médico, mesmo dando negativo pra coronavírus”, garantiu.

Na tarde desta quarta-feira, o Secretário de Saúde de Rio Grande, Maicon Lemos entrou em contato com a Anvisa em busca de orientações sobre como proceder em relação ao caso.