ONG 101 Viralatas promove dia de atividades com cães do abrigo em Viamão

A ONG 101 Viralatas realiza, neste fim de semana, a segunda edição do Viralata's Day, em Viamão. A ação é voltada para os interessados que queiram passar o sábado ou o domingo com um dos cachorros e levar para passear, tomar banho, brincar e depois, ao final do dia, retornar para o abrigo.

A ONG gaúcha que acolhe e cuida de mais de 300 animais, entre cães, gatos e cavalos, pretende com esta iniciativa proporcionar um momento de muito amor aos cães do abrigo, assim como tornar possível as adoções.

Os interessados em participar podem se inscrever neste link. A ação é gratuita.