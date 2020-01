Parque que teve 100 árvores derrubadas pelo temporal reabre neste sábado em Porto Alegre

publicidade

O Parque Knijnik reabre ao público neste sábado, no extremo Sul de Porto Alegre. Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), com apoio de presos monitorados pela Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), fazem nesta sexta-feira uma força tarefa no local para desobstruir as áreas de lazer e estacionamento. A Smams confirmou que cerca de 100 árvores caíram, dentro do complexo, em função do temporal da tarde de quarta-feira. Fechado desde quinta-feira, o Knijinik fica no bairro Vila Nova, uma das regiões mais afetadas pela chuva com vento forte.

A orientação é que os frequentadores evitem acessar as trilhas até que se consiga reorganizar as árvores que caíram na mata nativa, onde o acesso de caminhões é inviável. Entre quinta e esta sexta, a Smams eliminou os riscos de queda de galhos e vegetais nos parques da Harmonia, Marinha do Brasil e Farroupilha (Redenção).

Nos dois últimos, as equipes concluíram a limpeza de galhos e árvores de menor porte. Na próxima semana, o trabalho é de remoção de troncos mais grossos e de maior peso. Além de galhos, duas árvores caíram na Redenção, seis no Harmonia e 20 no Marinha.