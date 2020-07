Passo Fundo, Frederico Westphalen e Rio Grande reportam novas mortes por Covid-19

publicidade

Ao menos três municípios gaúchos confirmaram mais mortes por Covid-19 neste domingo. Os óbitos não constam na listagem divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde mais cedo, que apnotou que o Rio Grande do Sul tinha chegado a um total de 1.252 vítimas pela doença causada pelo novo coronavírus.

Segundo os balanços municipais, Passo Fundo e Rio Grande registraram mais duas mortes, cada. Na cidade do Norte do Estado, faleceram um homem de 47 anos, sem comorbidades, e outro de 91 anos, com comorbidades. No total, Passo Fundo chegou a 111 óbitos por Covid-19.

Em Rio Grande, morreram dois homens, de 85 e 63 anos, ambos com comorbidades. A cidade do Sul do Estado alcançou a marca de 40 vítimas pela doença.

Frederico Westphalen contabilizou neste domingo o sétimo óbito por Covid-19 no município, quando um homem, de 79 anos, morreu. Ele estava internado em um leito clínico do Hospital Divina Providência e tinha doenças pré-existentes.