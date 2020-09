Pela segunda vez na semana, UTIs atingem pico de quase 350 pacientes em Porto Alegre

publicidade

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais de Porto Alegre registraram nesta sexta-feira 347 pacientes internados com Covid-19. É a segunda vez que a Capital atinge esta marca. A primeira foi na quarta-feira. A marca corresponde a 46,14% dos 752 internados nesta sexta-feira. Ao todo, a Capital está operando com 851 leitos. Desde julho, as internações pela doença nunca ficaram abaixo de 300.

Entre os hospitais, pelo menos três estão com 100% da capacidade, que é o caso do Hospital da Restinga, Moinhos de Vento e Instituto de Cardiologia. Outras quatro instituições estavam funcionando acima dos 90% de ocupação. Entre eles, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, com 98,67%. “Até amanhã (hoje) deveremos ter altas, podendo normalizar. Essa tem sido nossa constante. Não estamos em nenhum crescimento, mas em estabilização. Mas temos recebido menos pacientes que necessitam UTI, embora ainda não estejamos notando esta queda. Em 10 dias talvez consigamos enxergar”, afirma o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Cláudio Oliveira.

O gestor garante que os dados desta semana não mudam decisões já tomadas. “Segue nosso plano de retomada das cirurgias eletivas”, assegura. Outro hospital referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), apresentava 85,63% de ocupação. Os dados são do monitoramento realizados pela Prefeitura de Porto Alegre.