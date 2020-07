Pelo menos 353 mil clientes seguem sem luz após temporais no RS

publicidade

Conforme números atualizados pelas companhias de energia elétrica no início da noite desta quarta-feira, pelo menos 353 mil clientes seguem sem energia elétrica no Estado. O desabastecimento foi provocado pelos temporais em decorrência do ciclone-bomba que atingiu Santa Catarina na terça e o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira.

Deste total, pelo menos 255 mil são clientes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Os outros 98 mil encontram-se em zonas de operação da RGE e RGE-Sul.

Na área da CEEE, conforme atualização das 18h20min, a região metropolitana é a que mais sofre com o desabastecimento. São 100 mil clientes. Destes, 46 mil estão em Porto Alegre, 25 mil em Viamão e 11 mil em Canoas.

18h20: CEEE direcionou todas as equipes para restabelecimento dos danos causados pelo #ciclonebomba da madrugada de hoje e contabiliza 255 mil clientes sem fornecimento neste início de noite. — CEEE Imprensa (@CEEE_IMPRENSA) July 1, 2020

Mais cedo, a região com maior número de clientes da CEEE sem energia era o Litoral Norte, um dos locais mais atingidos pelo ciclone no Estado. Agora, são 91 mil, além de 33 mil no Sul.

Em nota, a RGE também informou reestabelecimento em algumas localidades. No entanto, 98 mil consumidores seguem sem luz nas áreas da empresa. A cidade de Erechim, uma das mais atingidas pelos temporais, segue a mais afetada, com oito mil clientes sem abastecimento.

No início da tarde, o número era de 559 mil. Em nota, as duas concessionárias garantiram ter direcionado todas as suas equipes para resolver o problema dos consumidores sem energia elétrica.