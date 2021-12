Peru registra mais de 100 mortes por Covid-19 pela primeira vez em quatro meses

publicidade

Peru, o país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no mundo, superou na sexta-feira as 100 mortes pela primeira vez depois de quatro meses, informou o ministério da Saúde. O ministério registrou 123 mortes e 1.356 casos nas últimas 24 horas. Desde a chegada da pandemia no país, em março de 2020, essa nação de 33 milhões de habitantes acumula 2,2 milhões de casos e 201.650 mortes, segundo o balanço oficial.

A última vez que houve mais de 100 mortos por coronavírus foi em 18 de agosto (120), de acordo com os dados oficiais. À noite, o governo informou também que foi detectado "um caso suspeito de Covid-19 no Gabinete Ministerial (de 19 membros), portanto foi feito o teste molecular (no afetado) e o isolamento enquanto saem os resultados".

Na quinta-feira, a ministra do Trabalho, Betsy Chávez, "deu positivo em um teste de de antígenos contra a Covid-19", acrescentou. O Peru começou a exigir na sexta-feira certificados de vacina anticovid em comércios, bancos e aeroportos devido ao aumento de casos e mortes. O governo proibiu também as reuniões e os eventos sociais, incluindo as realizadas em casa e as visitas familiares, durante Natal e Ano Novo.