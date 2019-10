Ponto energizado é neutralizado no Posto de Saúde Modelo, em Porto Alegre

publicidade

Após duas mulheres sofrerem um choque quando buscavam atendimento na noite dessa quarta no Posto de Saúde Modelo, em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) cortou hoje a energia que ainda chegava a um ponto na frente do local, no bairro Santana. Depois da retirada de uma placa luminosa que sinalizava os horários de atendimento há cerca de 15 dias, o buraco ainda recebia a corrente elétrica do prédio.

O fio que seguia abastecendo o local de energia foi cortado e, de acordo com a EPTC, não há mais perigo. Agora, cabe ao Posto de Saúde fechar o buraco existente.

Foto: Alvaro Grohmann / Especial / CP