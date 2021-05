População de Porto Alegre busca locais de vacinação, mas é avisada de suspensão da 2ª dose

publicidade

Sem informações sobre a suspensão da aplicação da segunda dose da vacina Coronavac – que estava programada para a quinta-feira, em Porto Alegre –, algumas pessoas foram aos locais de vacinação na noite desta quarta-feira. A ideia era garantir a imunização contra a Covid-19. Elas tiveram que voltar para suas casas, entretanto.

Foi o ocorrido com o professor Vitor Fidel, morador do bairro Partenon, que desde as 18h guardava um lugar para sua mãe, de 66 anos, receber a segunda dose da vacina no drive-thru da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), quando foi avisado pela Guarda Municipal que a Prefeitura de Porto Alegre suspendeu a aplicação do imunizante devido o baixo volume de vacinas disponíveis. "A ideia era passar a noite aqui para que a minha mãe recebesse a imunização na primeira hora da manhã”, afirmou Fidel, lembrando que substituiu o irmão na fila. “Ele ficou aqui com a mãe desde as 10h, e não conseguiu que ela fosse vacinada”, ressaltou.

No começo da tarde desta quarta-feira, longas filas se formaram nos postos para receber a vacina e a Prefeitura informou que tinha esgotado a capacidade de atendimento nos pontos de vacinação para a segunda dose do imunizante (unidades de saúde IAPI, Santa Marta, Camaquã e no drive-thru da PUCRS. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS)orienta as pessoas para que não vão façam filas nesta noite e nem amanhã de manhã cedo, porque não haverá segunda dose.

A Prefeitura espera que cheguem novas remessas da vacina do Ministério da Saúde nos próximos dias, para que seja retomada da vacinação. A SMS reitera que, mesmo tendo passado algumas semanas do prazo, a imunização não fica comprometida.