Por questões logísticas, vacinação de idosos acima de 85 anos não começa na terça em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre informou neste domingo que o início da vacinação para idosos acima de 85 anos em unidades de saúde selecionadas não começará na terça-feira, conforme previsto. De acordo com nota da pasta, que assegura que a imunização começará nesta semana, existem questões logísticas a serem resolvidas.

"É preciso antes receber os lotes de vacinas, organizar o armazenamento adequado e preparar a distribuição. Esta logística exige tempo e cuidados que não podem ser executados em prazo tão curto", diz nota da SMS. Na manhã deste domingo, 193,2 mil doses da Coronavac que desembarcaram no Rio Grande do Sul, com 35.230 deles destinadas à capital.

Dessas, 12.990 serão destinadas à continuidade da vacinação de profissionais da saúde e 22.240 serão destinadas aos idosos acima de 85 anos. A SMS planeja anunciar no início da semana a data correta e a lista dos postos de saúde que serão definidos pela área de Atenção Primária à Saúde da secretaria para a imunização dos idosos com mais de 85 anos.