Porto Alegre amplia para nove anos crianças aptas a se vacinarem contra a Covid-19

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta segunda-feira a ampliação da faixa etária de crianças aptas a receberem a vacina contra a Covid-19. A partir desta terça-feira, poderão receber a dose pediátrica da Pfizer todas as crianças a partir de nove anos – a idade anterior era de 11 anos. A vacinação de crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade e deficiência a partir de cinco anos, também será mantida.

O anúncio chega logo após a confirmação de que o Estado receberá cerca de 85 mil novas doses da vacina pediátrica da Pfizer ainda nesta semana. As novas doses fazem parte do novo lote com 1,8 milhão de doses da vacina pediátrica da empresa que chegou ao Brasil nesta segunda.

A imunização estará disponível em sete unidades de saúde, das 8h às 17h: Chácara da Fumaça, Clínica da Família IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta e Santo Alfredo.

Ainda na quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Porém, o Estado ainda aguarda orientações do Governo Federal para iniciar a aplicação.

Já a vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 41 locais: Shopping João Pessoa e 40 unidades de saúde - seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 25 de novembro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 25 de setembro (quatro meses). Já a quarta dose estará disponível para imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 25 de setembro (quatro meses).