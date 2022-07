Porto Alegre anuncia plano de marketing para atrair turistas

publicidade

Para colocar Porto Alegre na rota dos turistas, a prefeitura anunciou nesta terça-feira a elaboração de um plano de marketing para atrair visitantes para a cidade. Um levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sebrae e diversas entidades dos setores relacionados ao turismo, revela alguns problemas enfrentados por quem deseja passear pela Capital, como a oferta reduzida de produtos turísticos e a dificuldade de operações de serviços de turismo. Diante desse contexto, a prefeitura e a iniciativa privada pretendem reverter o baixo reconhecimento 'de marca' de Porto Alegre para o turismo e melhorar os serviços oferecidos aos visitantes.

Com base em análise de um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo, a prefeitura comparou Porto Alegre a outras quatro cidades: Buenos Aires, Florianópolis, Gramado e Curitiba. Ao apresentar os dados do levantamento, o diretor de Turismo, Luiz Armando de Oliveira, afirmou que Porto Alegre tem o menor número de avaliações no site de viagens Tripadvisor em relação às outras cidades, com menos de 70 mil avaliações. "Falta um pouco de identidade para sermos apresentados aos nossos turistas", afirma. Segundo Oliveira, o objetivo é fomentar projetos de alavancagem do turismo a partir de ações de marketing.

Além da criação de produtos turísticos, planejamento de eventos e promoções com foco no turismo, a ideia é qualificar o atendimento e serviços aos visitantes. "Esse plano tem um objetivo básico de promover a cidade e com objetivos muito claros", garante. "Se estabeleceu objetivos que sejam tangíveis com bastante pé no chão e um deles é incrementar o turismo em pelo menos 15%", afirma. Conforme Oliveira, em 2019, cerca de 6 milhões de pessoas desceram no aeroporto internacional Salgado Filho de Porto Alegre. "Esse aumento significaria em torno de 7,2 milhões a 7,5 milhões de pessoas chegando em Porto Alegre. Não 100% de turistas, porque têm moradores que têm que fazer negócio", explica.

A meta é seduzir os turistas que vão para cidades como Gramado e têm a Capital como passagem, o que representaria injeção na economia. "Numa rápida estimativa que se fez, ainda não consolidada, aponta que o South Summit representou aproximadamente uma injeção de R$ 50 milhões na economia de Porto Alegre nesses três ou quatro dias. E aí os empresários, o trade turístico, têm que estar preparados pra cada movimento nesse sentido e tentar reter, buscar uma fatia desse valor aqui que está sendo injetado na economia", completa.

O prefeito Sebastião Melo criticou o fechamento de restaurantes durante a madrugada e comparou os serviços oferecidos em cidades europeias, que mantêm as portas abertas dos estabelecimentos comerciais. "Temos que definir o que é restaurante ou bar", afirma. Melo destacou ainda a importância de uma linha de turismo e a necessidade de avaliar qual o "comportamento do turismo pós-pandemia", além de reforçar as parcerias com a iniciativa privada para fomentar o turismo. "A cidade é maravilhosa, mas somos maus vendedores. O bom vendedor fala bem da cidade pra dentro e pra fora", observa.