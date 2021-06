Porto Alegre aplica 2ª dose da vacina em unidades de saúde e farmácias nesta sexta

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre segue, nesta sexta-feira, com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para quem precisa completar o esquema vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização para a segunda dose estará disponível em seis unidades de saúde, entre 8h às 17h, e em 31 farmácias parceiras credenciadas na campanha de vacinação.

De acordo com a SMS, a primeira aplicação da vacina segue disponível em menor número, devido ao baixo quantitativo de doses, mediante agendamento pelo aplicativo 156+POA, que poderá ser feito por pessoas com 50 anos ou mais, em três unidades de saúde (Morro Santana, Tristeza e São Carlos), com horários das 8h às 21h e intervalos de 20 minutos.

A Secretaria de Saúde recebe novas remessas de vacinas nesta sexta-feira e deve retomar a aplicação no ao grande público no sábado, abrindo a faixa etária de 49 anos.

Confira o endereço para vacinação nesta sexta:

O quê: Dose 2 Astrazeneca, Coronavac e Pfizer

Público: residentes em Porto Alegre que precisam completar o esquema vacinal. O prazo da dose 2 depende da vacina: Astrazeneca (12 semanas após a primeira aplicação); Coronavac (quem fez a dose 1 há mais de 28 dias); Pfizer (quem fez a dose 1 há mais de 21 dias)

Horário: 8h às 17h

Endereços:

CF Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Centro de Saúde Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – Centro



O quê: Dose 2 Pfizer

Público: quem fez a dose 1 há mais de 21 dias

Horário: 9h às 17h, com exceção da Panvel do Iguatemi, cujo horário começa às 10h

Endereços:

São João - avenida Juca Batista, 510, Cavalhada

São João - rua 24 de Outubro, 676, Moinhos de Vento

São João - avenida Carlos Gomes, 1723, Auxiliadora

São João - avenida Assis Brasil, 3277 - Loja 01, Cristo Redentor

São João - rua dos Andradas, 1179, Centro Histórico

São João - avenida Wenceslau Escobar, 2409, Cristal

São João - rua Anita Garibaldi, 1047, Mont’Serrat

São João - avenida Bento Gonçalves, 5117 – Agronomia

São João - avenida Protásio Alves, 7401 – Petrópolis

São João - rua José de Alencar, 215 – Menino Deus

São João - avenida Monte Cristo, 406 – Vila Nova

São João - rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 299 - Jardim Itu Sabará

São João - avenida Economista Nilo Wulff, 215 - Restinga

São João - estrada João de Oliveira Remião, 6636 - Lomba do Pinheiro

Agafarma - rua Pereira Neto, 830, Tristeza

Agafarma - av. Benjamin Constant, 1253, São João

Panvel - rua João Walling, 1800, Iguatemi, Passo da Areia

Panvel - av. Protásio Alves, 723, Rio Branco

Panvel - rua Zeca Neto, 38, Cristo Redentor

Panvel - rua dos Andradas, 1320 - Centro

Panvel - rua Wenceslau Escobar, 2857, Cristal

Panvel - rua Casemiro de Abreu, 1755, Boa Vista

Panvel - rua Valparaiso 698, Jardim BotânicoPanvel - av. Nilo Peçanha, 690, Bela Vista

Panvel - Av. Osvaldo Aranha, 1370, Bom Fim

Panvel - rua Vinte e quatro de outubro, 722, Moinhos de Vento

Panvel - rua Anita Garibaldi, 2099 Mont’Serrat

Panvel - rua Silvério, 181, Menino Deus

Panvel - rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 57, Jardim Itu

Panvel - av. Goethe, 210, Rio Branco

Associadas - rua dos Andradas, 954 - Centro Histórico

