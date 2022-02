Porto Alegre aplica mais de 2,9 mil doses contra Covid-19 em Dia C da Vacinação Infantil

publicidade

Porto Alegre aplicou 2.966 vacinas contra a Covid-19 neste sábado, 19, durante o Dia C da Vacinação Infantil. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed). Sete escolas abriram as suas portas, das 9h às 15h, para aplicar o imunizante pediátrico da Pfizer em crianças de cinco a 11 anos. Eles eram muito aguardados com brincadeiras e a consciência de que devem se imunizar com a primeira dose contra a Covid-19.

Se, nos primeiros momentos da manhã, houve fila em alguns destes locais, como na EMEF Mário Quintana, no bairro Restinga, no extremo sul da Capital, nas horas seguintes o movimento se estabilizou e foi possível vacinar a todos os que buscavam a proteção sem maiores problemas.

Em geral, o maior fluxo ocorria porque, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é preciso aguardar no ponto de vacinação por 20 minutos após realizar a dose, para que as crianças sejam observadas.

O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, acompanhou as ações de vacinação: “As aulas do Ensino Fundamental da rede municipal retornam nesta segunda, e queremos incentivar o retorno seguro dos alunos”, afirmou.

A Escola Municipal Mário Quintana, na Restinga, foi o ponto de maior movimento, com 618 doses aplicadas. Já a Escola Municipal Porto Novo, no Santa Rosa de Lima, aplicou 462 doses. Confira o balanço completo ao final da matéria.

A vacinação contra a Covid-19 será retomada na segunda-feira, 21. Os locais serão divulgados neste domingo.

Balanço Dia C da Vacinação Infantil

- EMEF Porto Novo - 462 doses

- EMEF Profª Ana Íris do Amaral - 294 doses

- EMEF José Mariano Beck - 399 doses

- EMEF Profª Judith Macedo de Araújo - 371 doses

- EEEF William Richard Schisler - 390 doses

- EMEF José Loureiro da Silva - 431 doses

- EMEF Mário Quintana - 618 doses