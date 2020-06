Porto Alegre chega a 78 mortes por Covid-19 confirmadas

publicidade

Porto Alegre chegou a 78 mortos, com três novas vítimas fatais conforme boletim da noite desta sexta-feira. A Capital tem 3.335 casos confirmados e outros 8.162 pacientes suspeitos. Até o momento, são 1.280 pessoas que se recuperaram da doença. Conforme registro das 22h30min, 104 com o coronavírus confirmado estavam internados em UTI, assim como 36 casos suspeitos.

Mais um recorde nas internações de pacientes com a Covid-19 foi registrado em Porto Alegre. Na tarde de sexta-feira, 121 estavam em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto da Capital e 24 suspeitos, sendo que a maioria (60,33%) ocupava leitos de UTI nos hospitais referência para atendimento do novo coronavírus na cidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde estavam internados 26 confirmados e um suspeito e Hospital de Clínicas, que registrava a internação de 47 confirmados e quatro suspeitos.

Situação do #coronavírus em Porto Alegre em 26/06 #Atualização



▶ 3.335 casos confirmados

▶ 8.162 casos suspeitos

❌ 11.094 casos negativos

🔄 1.280 recuperados

▶ 78 óbitos



▶ 104 pacientes confirmados em UTI

▶ 36 pacientes suspeitos em UTI



🌐 https://t.co/dAsaTHN83A — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) June 27, 2020

Entre 26 de maio e 26 de junho, o número de pacientes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus em UTIs adulto de Porto Alegre praticamente triplicou, crescendo 181,39%, ao passar de 43 para 121.

O mês de junho foi marcado pelo crescimento constante nas internações em Porto Alegre. Na primeira semana a média ainda estava em torno de 44 pacientes confirmados da Covid-19 em UTIs adulto mas, a partir do dia 10, as internações começaram a subir consideravelmente.

Já a nível estadual, conforme levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a taxa de ocupação dos 2.099 leitos de UTI adulto do Rio Grande do Sul, até a tarde de sexta-feira era de 70,5%.

Entre os 1.480 pacientes internados em UTI adulto no Estado, 313 tinham diagnóstico positivo da Covid-19 e 142 eram considerados suspeitos, ou seja, as internações em leitos de UTI adulto relacionadas ao novo coronavírus (455) representavam 30,74% do total.