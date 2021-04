Porto Alegre disponibiliza quatro locais para vacinação contra Covid-19 neste sábado

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre mantém aberto, neste sábado, quatro locais de vacinação contra a Covid-19 aos idosos com 66 anos ou mais. As equipes estão mobilizadas até as 15h em três unidades de saúde e, também, no drive-thru instalado no estacionamento do estádio Beira-Rio.

Além da primeira aplicação para a população mais velha, é oferecida a segunda dose para quem recebeu a Coronavac a mais de 21 dias. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há vacinas suficientes para todos e não há necessidade de ir cedo demais aos pontos de imunização.

Os beneficiados devem portar o documento de identidade e comprovante de residência na Capital. Para quem for tomar a segunda dose, também é necessário apresentar o cartão recebido na data da primeira aplicação. O drive-thru mantém a campanha de arrecadação de alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal, cuja participação é voluntária.

Locais de vacinação abertos neste sábado

US São Carlos – Av Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

US Assis Brasil – Av Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi

US Álvaro Difini – Rua Alvaro Difini, 520 – Bairro Restinga

Drive-thru no estacionamento do Estádio Beira-Rio (avenida Padre Cacique, 891)

