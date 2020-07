Porto Alegre e Rio Grande informam novas mortes por Covid-19

publicidade

Subiu para 114 o número de vítimas fatais de Covid-19 em Porto Alegre, conforme divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na noite deste sábado. O Rio Grande do Sul ultrapassou, mais cedo, a marca de 700 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em março.

Dos três óbitos mais recentes confirmados pela pasta, dois ocorreram na sexta-feira. Eles tinham entre 75 e 89 anos. Na sexta, perderam a vida dois idosos que estavam internados no Hospital São Lucas desde 21 e 23 de junho, respectivamente. Ambos tinham comorbidadas, segundo a SMS.

Já a morte da 114ª vítima de Covid-19 na Capital era uma mulher de 81 anos, que estava na UTI do Hospital Conceição desde segunda-feira passada. Também tinha comorbidades.

Porto Alegre registrava, na noite deste sábado, 174 pessoas com Covid-19 internadas em leitos de UTI dos hospitais da cidade. Outos 43 pacientes de terapia intensiva apresentaram sintomas da doença e aguarvam resultado do exame. Dos 715 leitos de UTI disponíveis, 586 estavam ocupados, considerando todas as enfermidades.

Rio Grande contabiliza oitava morte

Em um boletim extra da Vigilância Epidemiológica, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande, no Sul do Estado, divulgou que ocorreu neste sábado a oitava morte por coronavírus na cidade. A vítima é um homem, de 81 anos, aposentado e com comorbidades. Ele estava internado na ala Covid da Santa Casa.

A cidade soma 359 pessoas contaminadas com Covid-19 e 77 estão em isolamento (domiciliar ou hospitalar). Destes 274 são considerados recuperados. Ainda existem 29 casos suspeitos de Covid-19 no município.

*Colaborou Angélica Silveira