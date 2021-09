Porto Alegre inicia aplicação de dose de reforço contra a Covid-19 em profissionais de saúde

publicidade

Porto Alegre começou, nesta quinta-feira, a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 nos profissionais de saúde. Nesta primeira etapa, serão imunizados apenas os funcionários de hospitais públicos, privados e serviços de saúde do município que tenham recebido a segunda dose até o dia 20 de fevereiro. A estimativa da prefeitura é de que 23 mil pessoas estejam nessa condição. A aplicação das doses ocorreu nos próprios locais de trabalho.

Para a aplicação da terceira dose na categoria, foram utilizadas doses remanescentes de Pfizer. A abertura a novos públicos dependerá da chegada de mais doses, segundo o secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta. De acordo com ele, ao menos 100 mil profissionais de saúde de Porto Alegre receberão a aplicação da dose de reforço contra o coronavírus.

A entrega das doses aos hospitais ficou a cargo do Núcleo de Imunizações Zona Sul (Nizs) da Secretaria Municipal de Saúde. Até o final da manhã, 7.194 doses foram entregues a sete instituições: Santa Casa, Hospital de Clínicas, Grupo Hospitalar Conceição, Hospital Moinhos de Vento, Hospital São Lucas, Hospital Mãe de Deus e Hospital de Pronto Socorro. Também haverá retirada de vacinas no Nizs na sexta-feira.

Movimentação tranquila nos postos de saúde

A movimentação de pessoas que foram se vacinar contra a Covid-19, nesta quinta-feira, foi tranquila e sem aglomeração nos postos de saúde de Porto Alegre. No shopping João Pessoa, um dos locais mais procurados nos últimos dias, foram aplicados os imunizantes da Pfizer (primeira dose para adolescentes de 12 anos ou mais); segunda dose da Coronavac, da Astrazeneca e da Pfizer; e dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais.

Enquanto aguardava a sua vez de ser vacinada, a aposentada Lurdes Maciel Farias, 70 anos, destacou o fato que as pessoas estão indo se vacinar contra o coronavírus. "Todo mundo tem que ser vacinar. A hora é agora", acrescentou.

Rolê da Vacina estará no bairro Rubem Berta nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, o Rolê da Vacina será realizado na unidade de saúde Santa Fé, na rua professor Álvaro Barcellos Ferreira, no bairro Rubem Berta. A diretora de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Caroline Schirmer, ressaltou que foram priorizadas as comunidades mais distantes. "A proposta do Rolê da Vacina é atingir as pessoas que têm dificuldade de deslocamento para os pontos fixos de vacinação", acrescentou.

Na manhã desta quinta-feira, a ação foi feita em duas unidades de saúde: Morro dos Sargentos, no bairro Serraria, na zona Sul da Capital; e Morro da Cruz, no bairro Partenon. Nestes locais, ocorreu a aplicação da primeira dose para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Também foi feita a segunda dose de Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac para quem tomou a primeira dose há oito semanas, dez semanas ou 28 dias, respectivamente.

Já a terceira dose estará disponível para idosos com 70 anos ou mais vacinados com a segunda dose há seis meses e imunossuprimidos de todas as faixas etárias vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias, independente da fabricante.

