Porto Alegre inicia nesta terça imunização contra a Covid-19 para idosos com 65 anos

A Prefeitura de Porto Alegre antecipou de quinta para esta terça-feira o início da vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de idosos com 65 anos ou mais. Conforme o cronograma para esta semana, as doses serão oferecidas em 38 unidades de saúde, além de três pontos de drive-thru, no BIG Sertório, no Big BarraShoppingSul e no estacionamento da PUCRS.

Conforme a Prefeitura, a estimativa de público a ser contemplada é de 11.855 pessoas. Ao longo desta semana, também será aplicada a segunda dose em quem recebeu a Coronavac entre 8 e 13 de março.

Iniciada nessa segunda, a vacinação de profissionais de segurança também prossegue nesta semana, mas em pontos específicos conforme a categoria. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, são 7.435 profissionais de segurança que devem ser imunizados.

Campanha teve aceleração na semana passada

Até a tarde desta segunda-feira, 257.325 pessoas haviam recebido ao menos a primeira dose de vacina anticovid na Capital. Segundo a SMS, 75.576 já receberam as duas aplicações. Desde a semana passada, segundo os dados da pasta, o ritmo de imunização foi acelerado e, em todos os dias úteis da última semana, mais de 10 mil aplicações foram efetuadas.

@Prefeitura_POA antecipa calendário de vacinação contra a Covid19 e idosos com 65 anos ou mais podem ser vacinados a partir desta terça-feira. Público da nova faixa etária contemplada é estimado em 11.855 pessoas. Segunda dose também segue sendo aplicada https://t.co/K0S37Ji8Fz pic.twitter.com/r9BuoAK9qn — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) April 5, 2021

