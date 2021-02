Porto Alegre mantém piscinas públicas fechadas no verão devido à pandemia

publicidade

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura optou por não abrir as piscinas públicas de Porto Alegre. Após ouvir a preocupação de moradores da Capital quanto aos riscos de disseminação da Covid-19, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ) decidiu manter as piscinas fechadas e oferecer outras atividades físicas à população durante o verão.



Ao avaliar que a abertura das piscinas teria que ocorrer com número reduzido de banhistas, a prefeitura preferiu promover atividades recreativas ao ar livre. O secretário de Esportes, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, ressalta que a população demonstrou receio quanto a abertura das piscinas. "Priorizamos atividades de lazer que tenham abrangência maior. A própria comunidade, em visitas que fizemos, estava contrária a abertura das piscinas", explica. Cinco locais que dispõem de piscinas comunitárias seguem fechados.

Conforme Pereira, moradores das regiões que abrigam piscinas comunitárias se mobilizaram contra a abertura dos locais em meio à pandemia. "Levamos nosso parecer técnicos e o gabinete do prefeito acatou a decisão. Foi um grande acerto", avalia. A alternativa foi mobilizar as equipes da secretaria para oferecer atividades nas principais praças da Capital, onde a população pode realizar caminhadas orientadas, alongamento e participar de aulas de ginástica. Na Restinga, os moradores do Campo do Pampa vão contar com atividades oferecidas por educadores físicos.