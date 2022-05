Porto Alegre quer transformação ambiental e urbanística com despoluição do Arroio Dilúvio

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre pretende que a despoluição do Arroio Dilúvio cause uma transformação ambiental e urbanística na cidade, na avenida Ipiranga. O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou, nesta terça-feira, o início dos estudos para a licitação de contratação de projetos para a Operação Urbana Consorciada na região.

Com o instrumento urbanístico, será possível construir um parque linear e despoluir o Arroio Dilúvio. "Queremos seguir o exemplo da capital dinamarquesa de despoluição e reutilização de canais que eram degradados há alguns anos e hoje têm perfeita integração com a vida urbana. O conjunto de intervenções tem custo alto, e seguiremos no caminho da parceria, que está no DNA da nossa gestão, para atrair investimentos ao entorno da Ipiranga e assim viabilizar essa transformação em Porto Alegre”, enfatizou o prefeito, que está juntamente de comitiva em Copenhague, na Dinamarca.

Em Copenhague, depois de décadas recebendo toneladas de esgoto e dejetos da indústria, os arroios foram transformados. As redes de água e esgoto foram refeitas, e o lixo passou a ser reciclado e incinerado. Barreiras de transbordamento foram instaladas, e um complexo sistema de alarmes de monitoramento de marés foi implantado. Hoje, moradores e turistas podem nadar em piscinas públicas artificiais.

“Estamos trabalhando na revitalização ambiental e urbana de um curso d`água, com impactos positivos na resiliência da cidade, adaptação aos efeitos negativos das mudanças climáticas e revitalização urbana de toda a região”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Veja Também

“A Operação Urbana Consorciada viabilizará a transformação ambiental e urbanística da área através da implementação de um parque linear em suas margens, resgatando o Arroio Dilúvio e proporcionando um local de lazer para a população. A recuperação de suas margens, sua localidade estratégica e melhoria da paisagem urbana serão capazes de impulsionar o adensamento e revitalização urbana ao longo da avenida Ipiranga", explica a diretora de Políticas e Projetos de Sustentabilidade da Smamus, Rovana Reale Bortolini.