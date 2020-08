Porto Alegre registra 442 novos casos da Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reportou 442 novos casos da Covid-19 em Porto Alegre nesta quarta-feira, data em que a Capital superou os 400 óbitos pela doença. Embora as infecções não sejam todas das últimas 24 horas, este é um dos registros diários mais altos feitos pela SMS desde o começo da pandemia.

#Transparência Nesta quarta foram confirmados 442 novos casos de pacientes de Porto Alegre com #Coronavirus. Tiveram resultado negativo outros 794 testes. Total consolidado é 9.220 confirmados, 29.415 negativos e 13.895 em análise. Boletim Completo em https://t.co/QuxnbpFjX9 pic.twitter.com/tDyTMk7vde — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) August 5, 2020

Segundo a pasta, até o momento, o município contabiliza 9.220 infectados pela doença, 406 vítimas fatais e 5.479 pacientes recuperados. Existem ainda 13.895 suspeitos em análise para doença.

Até o final da noite desta quinta-feira, as internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto da Capital, relacionadas ao coronavírus representam 51,48% do total. Dos 709 pacientes em leitos de UTIs em Porto Alegre, 365 tinham relação com a Covid-19, sendo 324 confirmados e 41 suspeitos. Além disso, 11 pacientes com diagnóstico positivo da doença estavam nas emergências dos hospitais aguardando por leitos de UTI. A taxa de ocupação geral era de 88,29%.