Porto Alegre registra a 142ª morte por Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS) informou no final da manhã desta quinta-feira a 142ª morte por Covid-19. A vítima é um homem de 60 anos que teve a confirmação da infecção pelo novo coronavírus revelada no dia 25 de junho.

Ele era ex-tabagista, diabético e com arritmia cardíaca e estava internado na UTI do Hospital Divina Providência desde o último dia 25. Segundo o último boletim da SMS, divulgado na noite de quarta-feira, a Capital do Rio Grande do Sul tinha 4.377 casos confirmados e 6.620 casos suspeitos. O Estado ainda teve 15.913 com resultados negativos para a Covid-19 e 2.430 recuperados.

O óbito não consta no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na tarde de quarta-feira. Segundo o informativo, o Rio Grande do Sul tinha 825 mortes causadas pelo novo coronavírus. O total de pessoas infectadas estava em 35.557. Segundo a SES, 29.424, o equivalente a 83% dos pacientes, já foram estão considerados curados.