Porto Alegre registra novas mortes por Covid-19

Porto Alegre registrou neste domingo mais duas mortes relacionadas ao novo coronavírus. Agora, a Capital do Rio Grande do Sul tem 117 óbitos por Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as fatalidades mais recentes envolvem um homem, de 71 anos e uma mulher, de 87 anos.

A idosa estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Conceição desde o dia 24 de junho, mesmo dia em que o exame deu positivo para o novo coronavírus. Ela era hipertensa e tinha um histórico de doença neurológica.

