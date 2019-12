Porto Alegre registra queda em número de casos de sarampo em 2019

publicidade

O último Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre informa que, em 2019, foram confirmados 17 casos de sarampo, metade dos pacientes confirmados em 2018. Ainda assim, três suspeitas da infecção viral continuam em investigação e 62 foram descartadas. No total, 82 notificações foram feitas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis (EVDT) da SMS ao longo do ano. No Rio Grande do Sul, mais de 50 casos foram diagnosticados.

A chefe da Equipe, Letícia Tonding, destaca que, em comparação com 2018, houve aumento no número de notificações, mas um número menor de casos da doença foram confirmados. “Demonstra que as pessoas estão atentas aos sintomas. Enquanto houve um total de 78 notificações registradas e 39 casos confirmados no ano passado, fechamos 2019 com 82 notificações e 17 confirmações”, contabiliza a técnica.

Em relação à faixa etária, o maior número de casos ficou entre adultos jovens de 15 a 29 anos, que totalizam 12 pacientes doentes. Três pessoas infectadas pelo vírus do sarampo tinham entre 30 e 39 anos e um bebê com menos de um ano e uma pessoa com mais de 60 completam os 17 casos.

Letícia enfatiza que, dos casos confirmados, 11 não tinham histórico de vacinação, dois possuíam esquema vacinal incompleto e quatro esquema de vacinação completo.

A suspeita de sarampo deve ser notificada à Secretaria da Saúde por profissional da saúde no momento do atendimento. A chefe da Equipe enfatiza ainda a importância da notificação visando à interrupção do ciclo de transmissão da doença.

A vacina está disponível na rede pública a todas as pessoas de seis meses a 49 anos de idade. O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária. Pessoas que já tiveram sarampo são consideradas imunizadas contra a doença.