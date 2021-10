Porto Alegre segue orientação estadual e autoriza segunda dose de Pfizer a quem já tomou AstraZeneca

publicidade

Após a Secretaria Estadual da Saúde (SES) autorizar a aplicação da segunda dose com Pfizer em pessoas vacinadas com a primeira dose de Oxford/AstraZeneca, a prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira que seguirá a mesma orientação dada pelo governo do RS.

A intercambialidade de doses de imunizantes contra a Covid-19 consta em Informe Técnico divulgado pela SES nessa terça. Além disso, a autorização estadual também está relacionada ao baixo estoque de vacinas da AstraZeneca na Capital.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 15 mil pessoas estariam aptas a receber a segunda dose de AstraZeneca nesta semana em Porto Alegre. “A transição irá ocorrer gradualmente, conforme forem acabando as doses de Oxford nos pontos de imunização”, explica a diretora da Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer.

A chefe da divisão de vigilância epidemiológica da SES, Tani Ranieri, ressalta que esse tipo de intercambialidade já possui segurança comprovada por evidências científicas. “Estudos em vários países já mostram que há uma boa resposta imunológica para essa troca. O importante agora é que as pessoas não deixem de completar o esquema com a segunda dose e possam garantir uma maior proteção contra a Covid-19”, afirmou.

O intervalo entre as doses de Oxford e Pfizer é de oito semanas. Assim, quem recebeu a primeira dose até primeiro de setembro já pode buscar um dos locais de vacinação da Capital. Já a vacina Coronavac/Butantan está disponível para pessoas vacinadas até 29 de setembro (28 dias). Para receber a segunda dose, é necessário apresentar documento de identidade e carteira de vacinação com o registro das duas doses.