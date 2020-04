Porto Alegre tem 400 casos confirmados de coronavírus

publicidade

Porto Alegre chegou, na noite desta terça-feira, a 400 casos diagnosticados de coronavírus. O número foi confirmado pelo boletim diário da Secretaria de Saúde da Capital, pelos canais oficiais de comunicação da pasta.

Já o número de pessoas curadas de Covid-19 na Capital representa quase 50% dos diagnósticos. Entre os 400 casos confirmados, 184 já se recuperaram da doença.

Ainda conforme o boletim epidemiológico, a Capital tem outros 417 casos suspeitos em análise. No total, 1098 suspeitas já foram descartadas. Porto Alegre registrou 10 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil tem mais de 2,7 mil mortos por coronavírus. Apenas nas últimas 24h, foram registrados 166 novos óbitos. No mundo, as mortes por Covid-19 ultrapassam os 172 mil, com mais de 2,5 milhões de casos confirmados.

#Transparência Novos dados do Boletim Informativo da @saudepoa apontam que Porto Alegre chegou em 400 casos confirmados de pacientes com #Coronavirus. São outros 417 em análise e 1.098 descartados. Mantem-se em 10 o número de óbitos. Boletim completo em https://t.co/dAsaTI4Jsa pic.twitter.com/resJeQhnj9 — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) April 22, 2020

Uso de máscaras

Apesar do número de casos chegar a marca dos 400 nesta terça-feira, Porto Alegre não deverá seguir a tendência de outras capitais. Assim, o uso de máscaras não deverá se tornar obrigatório nas ruas da capital.

O prefeito não criticou as cidades que adotaram essa medida na tentativa de conter o coronavírus, mas frisou que a Capital não planeja nenhuma ação semelhante. “Hoje não pensamos em encaminhar para uma obrigatoriedade geral. Primeiro porque é muito mais importante quando os hábitos de higiene, por exemplo, são assimilados e não impostos", destacou.