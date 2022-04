Porto Alegre tem mais de mil casos confirmados de dengue

publicidade

O crescente número de casos de dengue em Porto Alegre segue exigindo atenção do poder público. Com o total de 1069 casos contraídos na cidade (autóctones), confirmados nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as análises sobre indicadores da doença seguem em andamento.

"A análise levará em consideração aspectos técnicos sobre infestação vetorial, incidência de casos no território e gravidade dos mesmos, além de dados referentes à capacidade assistencial da rede de saúde", comunicou a SMS em nota. A pasta também ressaltou a importância da população dedicar minutos diários para limpar os pátios e residências e eliminar os locais com água parada.

Na última sexta-feira, a SMS elevou a classificação da Capital para "nível crítico", o estágio 2 do plano de contingência das três doenças, que vai de 0 a 3.

