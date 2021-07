Porto Alegre tem movimento intenso na procura por vacina contra Covid-19

publicidade

Com informações de Taís Teixeira

Porto Alegre registrou, na manhã deste sábado, movimento intenso na procura por vacinas pela Covid-19. Neste final de semana, a aplicação da primeira dose foi liberada para o público de 43 anos ou mais. A novidade foi a utilização do Ginásio Tesourinha como ponto de vacinação contra a Covid-19. A quadra de esportes foi ocupada por 20 estações, distribuídas lado a lado, sendo dez à esquerda e dez à direita do espaço, que estavam aplicando a primeira e segunda doses de AstraZeneca e segunda dose da Coronavac, sem disponibilidade da Pfizer.

Ao todo, foram reservadas 3 mil aplicações para a primeira imunização e 1.000 para a segunda. No lado de fora, a fila era imensa e contornava o ginásio.

As pessoas começaram a ser chamadas pontualmente às 9h. Ingressaram pela entrada principal e saíram pelos fundos. Uma equipe de 60 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além de voluntários da Prefeitura, militares e estudantes de Enfermagem e de Técnico de Enfermagem das escolas Técnica Cecília Meireles e Factum participaram da vacinação no Tesourinha. A SMS vai avaliar a utilização do espaço futuramente a partir desta primeira ação no local.

A coordenadora das Políticas Públicas de Saúde de Porto Alegre, Elaine Oliveira Soares, disse que o ginásio foi escolhido porque fica em um local centralizado (bairro Menino Deus). “Tem fácil acesso, tanto para quem vem de ônibus, como para quem vem de carro, já que tem onde estacionar”, explica. O analista de Mídias Sociais, Alexander Ketzer, de 43 anos, conta que não contraiu Covid-19 durante todo este tempo. Para ele, receber a primeira dose representou uma sensação de dever cumprido. “Agora é seguir com os cuidados e esperar que tudo volte ao normal”, relata. A vacinação também ocorreu nas Unidades de Saúde Belém Velho (zona Sul), e Assis Brasil (zona Norte), e nos drive-trhus da PUCRS e Big BarraShoppingSul.

Quando recebeu a primeira dose de AstraZeneca, a servidora federal Vanessa Dias Corrêa, de 43 anos, inclinou a cabeça para cima e fechou os olhos, como um ato de agradecimento. Desde às 6h50min, ela, que levou uma cadeira, estava sentada na fila, à espera desse momento. “A sensação é de saúde no braço”, comenta, aliviada. A servidora relata que ela, o marido e a filha de sete anos estão isolados em casa. Mesmo com a volta das aulas presenciais, Vanessa optou que a menina permanecesse no ensino remoto para que ela pudesse ver a mãe com mais tranquilidade, mesmo que do portão da casa da idosa. Ela reflete que, diante de tudo que tem passado, da situação mundial e de todas as restrições, uma situação em específico é a causa principal da sua alegria com a imunização. “Ter a possibilidade de dar um abraço na minha mãe”, conclui, com os olhos cheios de lágrimas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Unidade de Saúde Belém Novo, na zona Sul da Capital, teve movimento intenso nesta manhã. Apesar da fila, o atendimento fluiu rapidamente. O local atende com quatro estações de vacina.

Domingo

A vacinação contra a Covid-19 segue disponível no domingo na Capital para pessoas com 43 anos e os demais grupos contemplados. O local da aplicação será a unidade móvel da SMS, que estará estacionada no Campo do Periquito, no bairro Cavalhada (avenida Vicente Monteggia, 2709).

Estarão disponíveis na unidade móvel a primeira dose para todos os públicos e D2 AstraZeneca e Coronavac para quem tomou a primeira dose há mais de 12 semanas ou 28 dias, respectivamente.

Documentos

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência ou de vínculo de trabalho em Porto Alegre. É preciso comprovar o vínculo com a instituição de ensino, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down).

Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal. Para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Agendamento

Segundo a SMS, o agendamento para vacina contra Covid-19 agora também pode ser feito para 2ª dose em 3 Unidades de Saúde - Vila Jardim, Nossa Senhora de Belém e Rubem Berta. A vacina é da Astrazeneca. Já 1ª dose segue sendo ofertado no horário noturno em 3 Unidades - Morro Santana, Tristeza e São Carlos.

Confira os endereços para vacinação neste final de semana:

Sábado

O quê: primeira dose

Público: pessoas com 43 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: três unidades de saúde e dois drives

Horário: até as 15h – unidades de saúde e Ginásio Tesourinha

Endereços:

Unidade de Saúde Belém Novo - rua Florêncio Farias, 195, bairro Belém Novo

Unidade de Saúde Assis Brasil - avenida Assis Brasil, 6615, bairro Sarandi

Ginásio Tesourinha - avenida Érico Veríssimo, s/nº, bairro Menino Deus

Drive-thrus

Horário: até as 17h

Endereço: Avenida Ipiranga, 6681 - acesso pelo Museu da PUC, bairro Partenon

Big Barra Shopping Sul - acesso pela avenida Diário de Notícias, 300, bairro Cristal

Domingo

O quê: primeira dose

Público: pessoas com 43 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Horário: 9h às 13h

Onde: Unidade Móvel SMS – Campo do Periquito

Endereço: avenida Vicente Monteggia, 2709



O quê: segunda dose - AstraZeneca e Coronavac

Público: quem tomou a D1 há 12 semanas ou mais (AstraZeneca) e quem tomou a D1 há mais de 28 dias (Coronavac)

Horário: 9h às 13h

Onde: Unidade Móvel SMS – Campo do Periquito

Endereço: avenida Vicente Monteggia, 2709