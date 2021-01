Porto Alegre tem queda no número de pacientes com Covid-19 internados em UTI

publicidade

Porto Alegre registrou uma leve queda no número de pacientes com Covid-19 internados em leitos de UTI. Conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde, caiu de 274 para 269 o número de pessoas com diagnóstico de coronavírus estavam em tratamento intensivo no início da noite desta quarta-feira, além de outros 23 serem considerados casos suspeitos da doença.

Ao todo, são 664 leitos de UTI ocupados, envolvendo pacientes com outras doenças. Apenas Moinhos de Vento operava com capacidade máxima. Quatro hospitais apresentavam ocupação de 90% ou superior: Mãe de Deus (95%), Nossa Senhora da Conceição (93,33%), Cristo Redentor (92,31%) e Vila Nova (90%). Três hospitais, Ernesto Dornelles, Porto Alegre e Pronto Socorro, não tinham atualizado os números referentes a internações nesta quarta. A taxa de ocupação era de 83,5%.

No Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação dos leitos de UTI se manteve estável em relação à semana anterior, com 2.038 pacientes, dos 2.660 leitos disponíveis no Estado, o que corresponde a 76,6% de lotação. Do total, 834 internações são relacionadas ao coronavírus.