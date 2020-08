Porto Alegre ultrapassa 500 óbitos pela Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, nesta quinta-feira, que Porto Alegre ultrapassou a marca de 500 óbitos pela Covid-19. Com 14 novas mortes reportadas nas últimas 24 horas, a Capital totaliza 506 vítimas fatais pela doença e 10.519 casos confirmados.

Apesar de terem sido acrescentadas no boletim epidemiológico desta quinta, nem todos óbitos ocorreram de ontem para hoje. Das novas mortes, uma ocorreu no dia 29 de julho, duas no dia 2 de agosto, uma no dia 4 de agosto, sete nesta quarta-feira e três nesta quinta. Os pacientes tinham entre 54 e 91 anos e todos apresentavam comorbidades, de acordo com a SMS.

Os números vêm crescendo. Somente no mês passado, Porto Alegre superou as marcas de 100, 200 e 300 mortes pela doença. A Capital registrou, no dia 2 de julho, a 100ª morte pela Covid-19, exatamente 99 dias após o primeiro óbito notificado pela pasta municipal. No dia 18 de julho, Porto Alegre chegava a 200ª vítima da Covid-19, apenas 16 dias após contabilizar a centésima morte. Demorou somente dez dias para a capital gaúcha superar a marca das 300 vítimas, no dia 28 de julho.

Já em agosto, após 8 dias, no dia 5, Porto Alegre rompeu a barreira das 400 vítimas fatais e hoje, também 8 dias depois, superou os 500 óbitos.

Avanço em óbitos pela Covid-19:

02 de julho - 100 óbitos

18 de julho - 200 óbitos

28 de julho - 300 óbitos

5 de agosto - 400 óbitos

13 de agosto - 500 óbitos

Porto Alegre tem recorde de casos de Covid-19 nas UTIs

Nesta quinta-feira, a cidade também registrou recorde no número de pacientes confirmados com a doença em tratamento nas UTIs de Porto Alegre. Até o momento, 342 pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 estavam em tratamento intensivo em hospitais da Capital.

Nesse momento, pelo menos 50,75% das internações em UTIs adulto estavam relacionadas ao coronavírus. Além dos pacientes com Covid-19, outros 29 em UTIs eram considerados casos suspeitos da doença. Outros 13 pacientes com o novo coronavírus estavam em emergências hospitalares aguardando por leitos de UTI.

Com 828 vagas ao todo de UTI, a ocupação estava em 89,6% no fim da tarde, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.