Prédio abandonado na zona Norte é alvo de vandalismo e depredação

O abandono de um pavilhão no bairro Navegantes, na zona Norte de Porto Alegre, vem causando preocupação a moradores e comerciantes da região. Isso porque a estrutura tem sido alvo de ladrões, que vão ao local para furtar telhas, cabos de energia, alumínio, madeira, tijolos, entre outras coisas. O que os criminosos não conseguem levar, fica pelo caminho. Há muito lixo acumulado dentro da propriedade onde funcionava a antiga sede da empresa de geradores Stemac, que vendeu o imóvel em 2020.

Um comerciante, que prefere não se identificar, relata que a presença de saqueadores é constante no local, que tem acessos pela avenida Pernambuco e a rua Doutor João Inácio. “A Brigada Militar vai embora e eles voltam”, afirma. De acordo com o comandante do 11°BPM, tenente-coronel Felipe Neves, a BM vai reforçar as ações de visibilidade na região para evitar a prática desse crime. “É importante que as pessoas façam registro da ocorrência para que o criminoso seja responsabilizado”, afirma. “Se as pessoas não registram a ocorrência, a gente não consegue mapear”, completa.

Neves explica que a maioria das pessoas que levam materiais do local são usuários de drogas. “Em função da drogadição, acabam furtando e roubando o que aparecer pela frente, porque precisam trocar isso por droga. Por isso pedimos que os proprietários de imóveis tomem as precauções necessárias com relação a seus imóveis”, alerta. Ele recomenda que os proprietários fechem os locais de forma adequada. “A gente notou que ali está muito depredado, numa situação de abandono que chama atenção inclusive como local para se drogar ou dormir”, afirma.

Em nota, a Stemac esclarece que o local invadido e saqueado, no bairro Navegantes, não pertence mais à empresa, que migrou sua indústria para a cidade de Itumbiara, em Goiás, em 2014. A empresa informa que desde 2020 atua na nova sede corporativa em Porto Alegre, localizada na avenida Severo Dullius. “A Stemac lamenta o ocorrido e segue à disposição para quaisquer esclarecimentos”, finaliza a nota.

