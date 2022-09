Prédio abandonado pega fogo na avenida Mauá, em Porto Alegre

publicidade

Um incêndio atingiu um prédio abandonado na avenida Mauá, próximo ao Pop Center, por volta das 13h desta segunda-feira, em Porto Alegre. Segundo o soldado Alberto Kanofre, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, um dos bombeiros que combateu o incêndio, o espaço de poucos metros quadrados queimou por cerca de 30 minutos.

De acordo com o relatado por Kanofre, apenas lixo e demais objetos deixados no local foram consumidos pelas chamas. Não há registro de vítimas ou feridos, e nem certeza sobre o que causou o incêndio.

No início da tarde, os bombeiros ainda esperavam a chegada de agentes da CEEE Equatorial para desligar a energia do local, já que uma parte do espaço seguia energizada. O risco de choque elétrico dificultou o combate ao incêndio, de acordo com os bombeiros.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o trânsito teve o fluxo reduzido por cerca de 30 minutos, e circulou em apenas uma das quatro pistas por cerca de 15 minutos.

*sob supervisão de Luciamem Winck